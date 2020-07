Ronaldinho tem novo pedido de liberdade negado

A justiça do Paraguai recusou nessa sexta-feira, mais um pedido da defesa de Ronaldinho Gaúcho pela liberdade do ex-craque, preso há quatro meses no país.

Presos desde o dia 6 de março, Ronaldinho e seu irmão Assis passaram pela prisão, mas agora estão em prisão domiciliar, instalados em um hotel no centro de Assunção.

Ronaldinho e Assis foram presos ao tentarem entrar no Paraguai com documentos falsos. Os dois alegam terem sido enganados.

Em entrevista ao jornal 'ABC Color', Ronaldinho falou sobre o momento que está vivendo. "Foi um duro golpe. Nunca imaginei que passaria por uma situação dessas. Durante toda a minha vida, busquei atingir o mais alto nível profissional e trazer alegria às pessoas com o meu futebol”, disse.