Ronaldo ajudará criança brasileira com atrofia sorteando uma viagem a Valladolid

Ronaldo sempre foi um cara carinhoso. Ele era quando era um jogador de futebol bilionário e continua sendo agora, agora que é um empresário bilionário. E, aliás, aproveite a oportunidade para usar o nome do Real Valladolid em todo o mundo.

O presidente do Real Valladolid ajudará Marina, uma brasileira com atrofia muscular da coluna vertebral, doando o que ele conseguir arrecadar de um sorteio muito especial.

Com essa ação, Ronaldo matará dois coelhos com uma cajadada só. Por um lado, ajudará com uma grande contribuição financeira previsível para a família Marina, para que a menina possa ir aos Estados Unidos para ser tratada.

Mas, por outro, melhorará a imagem do Real Valladolid (e da própria capital castelhana) no Brasil. Como o acionista máximo do clube blanquivioleta sorteará entre todos os doadores um voo para duas pessoas com acomodação em Valladolid.

A viagem também inclui dois ingressos para assistir a uma partida ao vivo do Real Valladolid, embora, vendo o panorama, ainda seja necessário esperar um pouco para poder trocar o prêmio.