Ronaldo critica a retomada do futebol no Rio de Janeiro

Em meio a discordâncias entre os times, o Campeonato Carioca será retomado nesta quinta-feira com Flamengo e Bangu se enfrentando no Maracanã, às 21h, pela quarta rodada da Taça Rio.

O caso gerou discussões entre Federação, prefeitura, governo estadual e clubes. Com times como Fluminense e Botafogo contrários ao retorno, as autoridades liberaram a volta apenas para quem estivesse de acordo.

Em entrevista por videoconferência, Ronaldo Nazário se manifestou contrariamente à retomada do futebol no país.

“Eu sou contra a volta do futebol carioca, do futebol brasileiro na situação em que se encontra o país neste momento. Acho que o Brasil está pegando os exemplos de outros países, da Europa, e não está levando em consideração a pandemia em si. Aqui, só voltou o campeonato quando a gente tinha total segurança nas cidades, e os números de contágio baixaram muito. O Brasil ainda está no pico e já está pensando em voltar aos campeonatos, e acho que é um erro”, disse Ronaldo

Sem acerto entre Flamengo e TV Globo, a partida não será transmitida pela televisão.