Ronaldo, culpado da primeira bronca que Cicinho levou no Real

Cicinho começou com o pé errado no Real Madrid e terminou da mesma maneira. O ala brasileiro, em seu primeiro treino, levou uma bronca do então técnico do time, López Caro.

"López Caro posicionou os iniciantes e os substitutos em um campo reduzido. Eu estava com os substitutos e Ronaldo estava traduzindo as instruções do treinador para mim", confessou ele na 'ESPN'.

Foi aí quando o ex-atacante e agora presidente do Real Valladolid entrou. "Ele me disse: 'Quando a bola chega até mim, apenas me dê cobertura, eu tento driblar e marcar. Isso é o que o treinador disse", acrescentou Cicinho.

"A bola chegou, eu dei cobertura, Ronaldo foi e marcou o gol. Então López Caro veio de longe gritando e me xingando. Eu tive um susto, fiquei com a cara no chão. Naquele momento, pensei que teria que voltar para São Paulo", afirmou o ex-ala.

Roberto Carlos, compatriota de Cicinho, saiu para falar com o jovem jogador. "Eu disse a ele que não estava brincando, que Ronaldo havia traduzido para mim que ele só tinha que dar cobertura. Ronaldo, enquanto isso, ria do outro lado do campo", confessou.

Cicinho falou não só dele, mas também de Adriano. "O que mais me impressionou em Adriano foi o fato de ele ser um garoto normal. Eu tinha em mente que ele havia nascido em Vila Cruzeiro e se tornado o 'Imperador', mas ele podia andar descalço na rua e se tornar um Didico" ele declarou.