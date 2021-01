Ronaldo e 'big fone' agitaram pré-jogo do SBT

O SBT preparou uma cobertura especial no pré-jogo da decisão da Libertadores entre Palmeiras e Santos. É a primeira decisão continental exibida pela emissora de Silvio Santos e teve de tudo no Arena SBT, programa apresentado por Benjamin Back antes da finalíssima: desde provocação à concorrente Globo até participação de Ronaldo Fenômeno.

Sem os direitos de transmissão da partida, a emissora carioca apostou no Big Brother Brasil para brigar pela audiência durante a finalíssima da Libertadores. No mesmo horário da decisão no Maracanã, a Globo preparou três toques do "Big Fone" para tentar vencer o SBT no Ibope.

Durante a exibição especial do Arena SBT antes da final, Benjamin Back brincou a exibição do reality show da emissora rival. Com um orelhão no estúdio, o apresentador "ligou" para um convidado especial participar do programa e quem atendeu foi ninguém menos que Ronaldo Fenômeno, ex-comentarista da Rede Globo.

Inclusive, perguntado sobre a expectativa para a decisão entre Palmeiras e Santos, o craque afirmou que esperava um bom jogo no Maracanã, embora não torcesse para nenhum dos dois finalistas envolvidos na decisão do título.

"Vai ser um jogo com muitos gols, menos truncado do que se tivesse um argentino na final. Vai ser um jogo divertido, principalmente pra mim que não estou envolvido emocionalmente nessa final, já que torço pelo Corinthians e pelo Flamengo", disse o Fenômeno.

Na redes sociais, houve muita repercussão sobre essa provocação do SBT à emissora rival.