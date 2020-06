A LaLiga de 2002/03 teve um sabor bem brasileiro para o Real Madrid. A final foi disputada entre os merengues e o Athletic Bilbao.

No vídeo acima, você confere os dois gols que Ronaldo fez e o gol de Roberto Carlos na vitória do Real por 3 a 1, que fez a equipe levantar sua 29ª taça do Campeonato Espanhol.