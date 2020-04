"Ronaldo era de outro planeta e treinava quando queria"

Vieri e Cassano compartilharam jogos e vestiários com Ronaldo; um na Inter de Milão, outro no Real Madrid. Assim era o 'Fenômeno'.

"Quando me perguntam por ele, é algo fora do normal, não é desse planeta. Treinava quando queria, de verdade...", recordou Cassano, outro talento indomável.

"Agora chamam todo mundo de fenômeno, mas ele era assombroso, como era bom! Chutava da entrada da área com o interior do pé, com uma tranquilidade...", narra Cassano.

O italiano acredita que Ronaldo poderia ter sido maior do que já é. "Teve problemas nos joelhos e marcou mais de 600 gols, ganhou duas Copas do Mundo, duas Bolas de Ouro... Era algo fora desse mundo. Imagine se tivesse os joelhos em condições o que poderia ter feito", disse Cassano sobre o agora presidente do Valladolid.