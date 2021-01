“Eu queria ter vencido a Libertadores por Cruzeiro ou Corinthians”

Ronaldo Fenômeno é um dos maiores atacantes da história do futebol mundial. E mesmo com uma carreira tão recheada de títulos e conquistas, o craque não conquistou a Libertadores da América e a Liga dos Campeões. E nesta sexta-feira (29), véspera da grande decisão entre Palmeiras e Santos (confira as prováveis escalações aqui), o lendário centroavante revelou que gostaria de ter vencido o torneio sul-americano por Cruzeiro ou Corinthians.

Ronaldo contruiu praticamente toda sua carreira na Europa, com passagens vitoriosas por Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão e Milan. Mesmo assim, o Fenômeno não conseguiu conquistar a Liga dos Campeões - para muitos, o grande título que ficou faltando em sua gloriosa carreira. Porém, pelo pouco tempo que teve atuando no Brasil, o lendário centroavante também não conquistou a Libertadores da América, principal torneio da América do Sul.

Em evento realizado pelo Santander, patrocinador oficial do torneio sul-americano, em virtude da grande decisão deste sábado (30), Ronaldo comentou sobre o fato de não ter conquistado nenhum dos dois torneios continentais.

“Participei das duas competições, são dois torneios incríveis. E poucos jogadores no mundo conseguiram todos os títulos. Para mim, fizeram falta [ganhar] a Libertadores e a Champions. Queria ter vencido a Libertadores pelo Cruzeiro ou pelo Corinthians. E queria ter vencido a Champions League pelo Real Madrid ou pela Inter”, comentou o ex-jogador.

Pelo Cruzeiro, Ronaldo atuou ainda muito jovem, antes de se tornar um verdadeiro Fenômeno. Então no final de carreira, ele retornou ao Brasil para defender o Corinthians, desta vez com a missão de conquistar uma Libertadores pelo clube, que até então nunca havia vencido o torneio. Mesmo assim, o título não veio.

Já na Europa, R9 teve boas oportunidades de vencer a Liga dos Campeões, principalmente enquanto atuava pelo Real Madrid, no time dos 'galácticos', ao lado de estrelas como Zidane, Figo, Raúl e Roberto Carlos. Porém, conseguiu chegar apenas até a semifinal do torneio.

Sempre com o característico bom-humor, Ronaldo também brincou com o fato de as duas competições - Libertadores e Champions League - serem patrocinadas pelo Santander, que organizou o evento comemorativo desta sexta-feira (29). Ronaldo foi um dos convidados ao lado de Marcos, ex-Palmeiras, e Léo, ex-Santos.

“Faltaram Libertadores e Champions, justamente as duas competições que o Santander patrocina [risos]. Talvez esse detalhe tenha chamado a atenção do banco [risos]”, brincou.

Mas se Ronaldo não tem uma Libertadores, os jogadores de Santos e Palmeiras vão em busca de fazer o que o três vezes melhor do mundo não conseguiu. A bola rola no Estádio do Maracanã, às 17h (de Brasília).

Confira outras notícias sobre a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras

- Libertadores: prováveis escalações de Palmeiras e Santos

- Neymar manda mensagem de apoio ao Santos na Libertadores

- Bastidores da viagem do Santos ao Rio para final da Libertadores

- Para quem Neymar vai torcer na final da Libertadores?

- 4 joias do Palmeiras que podem brilhar na final da Libertadores

- O que o Big Fone, do BBB, tem a ver com a final da Libertadores?

- Bolsonaro vai entregar a taça da Libertadores?

- Quem será o melhor jogador da Libertadores?

- Santos faz o primeiro treino no Rio para final da Libertadores

- O caminho do Palmeiras até a final da Libertadores

- Santos viveu dias de apreensão com testes de Covid-19

- Kaio Jorge projeta decisão da Libertadores:

- 'Top 5 'clubes brasileiros finalistas da Libertadores

- Santos na Libertadores: maiores artilheiros, goleadas e informações históricas

- Santos fecha pareceria com "Fortnite" para final da Libertadores

- Pelé manda mensagem de apoio ao Santos para final da Libertadores

- Libertadores: dois técnicos e duas histórias em uma final