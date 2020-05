Ronaldo, o mais talentoso e o que mais deu trabalho a Capello

Capello, que treinou Ronaldo na primeira parte da temporada 2006/07 no Real Madrid e que tem um forte laço de amizade com ele, contou histórias sobre sua experiência com o ex-atacante brasileiro em tais meses.

"O mais talentoso que treinei foi Ronaldo, o 'Gordo', para que vocês entendam. Mas também foi o que mais criou problemas no vestiário. Ele dava festas, qualquer coisa. Uma vez (o holandês Ruud) Van Nistelrooy me disse 'mister, aqui no vestiário está com cheiro de álcool' ", confessou Capello em entrevista ao canal 'Sky Sport'.

"Logo quando Ronaldo se foi (ao Milan, em janeiro de 2007), nós começamos a ganhar, mas se falamos de talento, ele foi o maior, sem dúvidas", acrescentou o técnico italiano que conquistou duas Ligas em suas duas etapas no Real Madrid, em 1997 e 2007.

Capello ainda disse que vê Ronaldo com frequência durante o ano e que costumam tem conversas agradáveis.