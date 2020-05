Ronaldo pensou em voltar a jogar em 2018

O grande Ronaldo Nazário se aposentou aos 34 anos no Corinthians. Já há uma década, o lendário jogador brasileiro pendurou as chuteira, mas quase calçou elas novamente em 2018.

Em uma transmissão com Juan Sebastián Verón, pelo canal do Estudiantes de La Plata, Ronaldo confessou que queria jogar novamente há menos de dois anos, mas que a idéia não foi além.

"Quando comprei Valladolid, pensei nisso. Se houver um sacrifício, posso voltar a jogar alguns jogos se treinar por três ou quatro meses", disse o Fenomeno.

Rapidamente, Ronaldo tirou esse sonho da cabeça por acreditar que "os meninos vão muito rápido agora".

Quanto à sua carreira, Ronaldo teria jogado mais alguns anos, mas que lesões e "brigas" com seu corpo o forçaram a parar mais cedo do que ele queria.

"Tenho orgulho de tudo que fiz e gostaria de ter menos lesões. As que tive mudaram minha vida e me tornaram mais homem. Perdi quatro ou cinco anos no lado esportivo, mas minha carreira foi espetacular", concluiu o presidente do Valladolid.