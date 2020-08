No último dia 21/08, o Sport recebeu o Santos pela quarta rodada do Brasileirão e acabou perdendo por 1 a 0 com um gol de Mário Sérgio Santos Costa aos 76 minutos.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com Ronaldo, o centroavante do Sport, dizendo que a derrota não foi merecida, porque sua equipe acabou sendo melhor durante a partida.