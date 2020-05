A Inter contratou uma equipe de astros no final dos anos 90. Ela não apenas contratou Ronaldo do Barcelona, mas também o ex-jogador do Real Madrid, Iván Zamorano, 'Cholo' Simeone...

Em 1999, a equipe 'Nerazzurra' jogou um jogo impossível de esquecer contra a Roma, outra equipe forte liderada por Franceco Totti.

A equipe interista venceu por 4-5 com dois gols de Ronaldo e Zamorano e um outro de Simeone... no meio do Estádio Olímpico!