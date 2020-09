Roni, 16 anos de Corinthians, estreia com gol e se emociona

O técnico Coelho escalou um Corinthians bem diferente para enfrentar o Bahia na noite desta quarta-feira (16/09). Com opções como Cantillo, Ederson, Camacho e Ramiro no banco, sobrou espaço para jovens estreantes no meio-campo, e um deles não só jogou pela primeira vez como marcou um gol na vitória por 3 a 2. Roni, de 21 anos, precisou de pouco mais de meia hora num jogo como profissional para arriscar de fora da área e correr para o abraço. Na saída para o intervalo, ele deu uma emocionante entrevista à TV Globo falando dos anos de clube e também lembrando do irmão falecido, a quem havia dito que chegaria ao time profissional do Corinthians.



"É um gol muito especial. Estou no clube há mais de 16 anos. O sonho sempre foi chegar no profissional e fazer um gol. É muito especial, trabalhei muito. Só eu e minha família sabemos o que a gente passou. Queria dedicar esse gol para o meu irmão, eu sempre falei para ele que eu ia virar profissional e ajudar nossos pais", disse.



Roni chegou ao clube ainda bem criança. Nascido em 1999, começou a jogar futsal no Parque São Jorge em 2004, e logo foi subindo os degraus na categoria de base do futebol de campo. Campeão em várias idades e capitão do time na última Copa São Paulo que disputou, em 2019, se estabeleceu como primeiro ou segundo jogador de meio.

Estourando o limite dos 20 anos, começou a temporada na equipe sub-23, e na retomada dos trabalhos após a interrupção por conta da pandemia ele foi integrado por Tiago Nunes, junto de outros jovens, ao elenco de cima. Nas últimas semanas, acumulava algumas partidas vistas do banco, inclusive as finais do Campeonato Paulista, até ter essa chance com seu velho conhecido, Coelho, técnico da base no Corinthians. Em junho, ele teve seu contrato renovado até o final de 2022, já que o vínculo anterior expirava ao término deste ano.



O parceiro de Roni no setor foi outro da casa, Xavier, ainda que de história mais recente. Ele chegou ao clube no ano passado depois de ser observado na Ponte Preta. Um ano mais jovem, ele também foi capitão e líder do time na Copinha, mas neste ano de 2020. Assim como o parceiro de time, teve algumas partidas no banco até estrear diretamente como titular nesta décima primeira rodada de Brasileirão.

Logo no primeiro jogo, Xavier atuou em todos os 90 minutos (mais acréscimos), enquanto Roni saiu aos 38 da etapa final. Éderson e Cantillo, titulares na última partida, nem foram a campo, enquanto Gabriel, outro do setor que havia começado o jogo anterior, estava suspenso.



Depois de perder para o Fluminense, o técnico Coelho, ainda interino após a demissão de Tiago Nunes, conquistou sua primeira vitória nesta passagem no comando do time principal. A próxima partida é contra o Sport, na quarta-feira da semana que vem, em Pernambuco.