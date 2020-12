Rony, artilheiro, é mais um trunfo do Palmeiras de Abel Ferreira

Após um longo período de desconfiança, por conta do péssimo desempenho no comando de Vanderlei Luxemburgo, Rony é um novo jogador desde a chegada de Abel Ferreira do Verdão.

O ex-Athletico Paranaense não lembra em nada o ponta veloz e confuso que forçava infiltrações e finalizações apressadas pelo lado do campo. Hoje, atacante, Rony se tornou uma das principais peças de um Palmeiras mais maduro e organizado.

Na vitória desta terça (15) contra o Libertad, no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, Rony voltou a marcar, com um carrinho providencial após cruzamento de Marcos Rocha. Com o gol, o atacante chega a seu 8º com a camisa do Verdão, 5º após a chegada do técnico português.