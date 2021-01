Quem será o melhor jogador da Libertadores?

A final da Libertadores está chegando e com ela também a definição do melhor jogador da competição. Além do título, dois palmeirenses e dois santistas disputam o anel personalizado com ouro e pedras preciosas que a Conmebol entregará ao grande destaque individual da competição. Rony e Weverton são os representantes do Alviverde e Soteldo e Marinho foram os indicados do lado alvinegro.

Inspirada nos esportes americanos, a entrega do anel será feita apenas após o jogo. O escolhido será eleito através de votação popular pelo site bridgestonesports.bridgestone.com.br (a votação está aberta). Cada um deles foi importante para seu time ao longo da competição, seja com maior regularidade no decorrer da campanha ou com destaques pontuais em momentos decisivos dos respectivos times.

Confira como cada um dos indicados se destacou na Libertadores.

Rony

Após um começo de trajetória conturbado no Palmeiras, Rony mostrou na Libertadores que poderia ser um jogador importante para o Alviverde. Um dos maiores destaques da edição de 2020, o atacante já superou os números de Bruno Henrique, do Flamengo, na Libertadores de 2019, quando o rubro-negro foi eleito o melhor jogador da competição.

O atacante do Alviverde totaliza 12 participações em gols no torneio, com 5 gols e 7 assistências (vice-líder neste quesito). Em 2019, Bruno Henrique teve 11 partipações em gols, com uma assitência a menos. O número de Rony é o maior das últimas cinco edições de Libertadores por um jogador.

Foram dois gols na fase de grupos e três no mata-mata, um deles no jogo de ida na semifinal contra o River Plate, na Argentina, que abriu o placar da ótima vitória por 3 a 0. Outra partida de grande destaque do jogador foi no primeiro duelo contra o Delfín-EQU, nas oitavas de final. Naquela oportunidade, "Rony Rústico" marcou um gol e deu duas assistências.

Weverton

Capitão do Palmeiras, talvez o Palmeiras não estivesse na final se não fosse pelas intervenções do goleiro, que trilha caminhos pavimentados por outros ídolos. Titular nos 12 jogos do Alviverde na competição, Weverton é o terceiro goleiro com mais defesas na Libertadores 2020: foram 39, atrás de Martín Silva (47) e Raúl Fernandez (42). Até por isso, deixou o campo sem ser vazado em sete oportunidades.

Definido pelo próprio Abel Ferreira como um craque, Weverton teve uma de suas melhores atuações pelo Palmeiras no jogo de volta contra o River Plate. Mesmo com a derrota por 2 a 0, foram impressionantes dez defesas no jogo. Nos outros 11 jogos da competição, haviam sido somente 29 (média de 2,6 por partida). No jogo de ida, inclusive, fez um boa defesa quando o jogo ainda estava 0 a 0.

Weverton sofreu somente seis gols nesta edição da Libertadores, nenhum a partir de erros próprios. Curiosamente, os seis gols foram anotados dentro da área palmeirense e o acreano tem mais defesas em chutes fora da área (21) contra em tentativas do adversário dentro da área (17).

Soteldo

O venezuelano carrega o peso de ser o camisa 10 do Santos na final da Libertadores, o que parece um fardo leve para o jogador. Embora só tenha dois gols e duas assistências na competição, Soteldo se destaca na criação de jogadas do Alvinegro Praiano.

O jogador é o líder em passes-chave por jogo na competição, com 2.8 de média. Entre os finalistas, é quem mais completou dribles por partida (2.3) e quem mais criou grandes oportunidades de gol (cinco).

Com Covid-19, perdeu os dois duelos contra o Grêmio nas quartas de final, mas foi muito importante para o Santos nas oitavas e na semifinal. Contra a LDU, em Quito, abriu o placar para o time da Vila Belmiro na vitória por 2 a 1 e contra o Boca Juniors, anotou o segundo tento santista logo no começo do segundo tempo, matando o ímpeto xeneize no jogo.

Marinho

Contratado para a temporada de 2020, o atacante demorou alguns jogos para engrenar no Santos mas hoje é considerado um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Na Libertadores, Marinho está em terceiro na média de notas do SofaScore, com 7.57.

É nele que a torcida santista deposita boa parte das esperanças de gols para conquistar o tetracampeonato sul-americano. Marinho tem quatro gols e é o segundo atleta que mais finaliza a gol na competição, com média de 3,4 chutes por partida.

Marinho deixou para trás todas as desconfianças e todos os memes para ser um dos melhores jogadores do continente em 2020.