Rooney acredita que o United saiu perdendo com a troca de Van Gaal por Mou

Louis van Gaal deixou o Manchester United dando lugar ao seu antigo ajudante José Mourinho em 2016. O holandês passou duas temporadas em Old Trafford e não conseguiu brilhar com os 'red devils', conquistando apenas um troféu da FA Cup.

Wayne Rooney, um dos jogadores daquele elenco, resolveu se manifestar a respeito da troca, que na sua opinião foi um grande erro.

"Fiquei arrasado quando Van Gaal foi demitido. Para mim, foi um prazer trabalhar com ele. Devia ter ficado uma terceira temporada no clube. Teríamos ficado muito mais fortes. Sentia que as coisas estavam melhorando e os jogadores começavam a entender melhor as ideias dele. Nesses dois anos, aprendi mais com ele do que com qualquer outro treinador", disse ao jornal 'The Mirror'.

O jogador inglês é muito agradecido a Van Gaal: "Sou eternamente grato a ele. Não apenas porque fez de mim capitão, mas também por toda a confiança que depositou em mim.

Rooney relembrou a falta de sorte que tiveram com as lesões. "Não tinhamos a melhor equipe da Premier League, mas é difícil quando você tem 12 jogadores lesionados. O nosso melhor onze era bom o suficiente para lutar pelos quatro primeiros lugares, mas com tantos lesionados tivemos dificuldades", concluiu.