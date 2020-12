Após o empate por 1 a 1 entre Derby County e Wycombe, válido pela segunda divisão do Campeonato Inglês de 2020/21, também conhecida como Championship, Wayne Rooney falou com a imprensa, sobre a partida que marcou a estreia do lendário atacante inglês como técnico interino da equipe.

Confira no vídeo acima o que disse Wayne Rooney!