Rooney perde o primeiro jogo após pendurar as chuteiras

Nesta semana, Wayne Rooney encerrou sua carreira como jogador de futebol para se dedicar apenas no trabalho como treinador do Derby County, função que assumiu paralelamente em 2020.

Lutando contra o rebaixamento, o clube da segunda divisão inglesa voltou a campo neste sábado e foi derrotado por 1 a 0, em casa, pelo Rotherham United.

O resultado deixa a vida do Derby County ainda mais complicada. Com 19 pontos em 23 jogos, o time do ex-goleador caiu para o 23º lugar, tornando-se o vice-lanterna.

A próxima partida está marcada para a próxima terça-feira, quando recebe o Bournemouth.