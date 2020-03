Rooney: uma lenda revisita seu passado

Nesta quinta-feira, além do Chelsea-Liverpool, o duelo mais esperado desta rodada da FA Cup será o Derby County-Manchester United.

Os 'red devils' sempre despertam grande interesse, mas desta vez os holofotes apontam para um jogador de seu rival que é um mito de Old Trafford: Wayne Rooney.

O carismático atacante inglês está dando seus últimos anos de brilhantismo ao time do Championship e agora viverá um duelo no qual as emoções estarão à flor da pele.

Rooney enfrentará o time em que forjou a maior parte de sua lenda ao longo de 559 jogos em que defendeu a camisa do Manchester United entre 2004 e 2017.

Neles, o internacional da Inglaterra marcou um total de 253 gols que serviram à sua equipe para levantar uma infinidade de troféus.

Wayne conseguiu vencer a Premier League cinco vezes. Além disso, entre outros títulos, ele conseguiu conquistar uma Champions League e uma Liga Europa, além de um Mundial de Clubes.

Memórias inesquecíveis que, por 90 minutos, deverão ficar longe de sua cabeça. E não há dúvida de que, sendo o monstro competitivo que é, conseguirá.

"Vou comemorar o gol se conseguir marcar. Adorei cada minuto em Old Trafford, mas isso é história. Nesta quinta-feira, quero que o Manchester United perca", afirmou o jogador antes do confronto.