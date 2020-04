Rosell descarta sua candidatura à presidência do Barça

Tudo parecia uma manobra para voltar a se situar no Barça e apresentar sua candidatura à presidência do clube, mas não, Sandro Rosell confirmou em sua entrevista no 'Mundo Deportivo' que ele não aparecerá em 2021 nas eleições do Barcelona.

"Prometi a minha mãe que, enquanto ela estivesse viva, eu não me candidataria, e espero que minha mãe viva 150 anos. Além disso, você precisa saber como virar a página e não durar para sempre nos cargos...", explicou Rosell, que cumpre um ano em liberdade após sua absolvição.

Na entrevista, o ex-presidente 'culé' enviou seu apoio a Josep Maria Bartomeu: "Barto é mais forte do que as pessoas pensam. Ele tomou suas decisões sozinho e todos os gerentes que continuam já estavam lá".

É claro que Rosell sabe que será decisivo na campanha e não escondeu: "Acompanho todas as notícias com grande interesse. Tudo o que quero é que nenhum candidato represente a mídia ou os interesses econômicos que sempre quiseram controlar o clube para ganhar dinheiro às suas custas, como aconteceu no passado".

"Não apoiarei ninguém que represente interesses de mídia, econômicos e/ou políticos e, quando for a hora certa e se os parceiros quiserem me ouvir, denunciarei abertamente quem os representa (esses interesses de mídia) para não votar nele", concluiu.