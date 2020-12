Roubam a casa de Paolo Rossi durante o seu funeral

O futebol italiano, assim como a maioria dos fãs de futebol espalhados pelo mundo, chorou nessa quinta-feira a morte de Paolo Rossi, o grande herói da Copa do Mundo de 1982.

Nesse sábado foi realizado o funeral do craque com a presença ilustre dos seus companheiros campeões do mundo pela seleção italiana: Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni, Antonio Cabrini, Fulvio Collovati...

Mas nem tudo foi bonito. Alguns marginais, de acordo com o 'Corriere della Sera', entraram na casa do ex-jogador para roubar algumas joias.

A esposa de Paolo Rossi foi informada do que estava acontecendo quando estava retornado a sua residência. Não levaram as lembranças esportivas, de acordo com a citada fonte.