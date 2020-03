Rúben Amorim, do Sporting de Braga ao Sporting CP em apenas três meses

O Sporting de Portugal contratou Rúben Amorim como novo treinador da equipe, treinador que chega procedente do Sporting de Braga.

A equipe de Lisboa conseguiu levar o ex-jogador e técnico de 35 anos de idade, graças ao pagamento ao clube de origem de sua cláusula de rescisão, acertada em dez milhões de euros, tornando-se a segunda contratação mais cara da história do clube.

Mas Amorim não veio chegou sozinho ao Sporting CP. O português levou consigo seus assistentes, Adélio Cândido e Carlos Fernandes, para acompanhá-lo em sua nova aventura.

O engraçado de tudo isso é que Amorim só teve 13 jogos à frente do Braga desde que chegou à equipe portuguesa em dezembro de 2019. Em apenas três meses, e com um saldo fantástico de dez vitórias, deu tempo para conquistar um título com a sua equipa, a Taça da Liga Portuguesa.

Na final disputada em 25 de janeiro de 2020, o Sporting de Braga venceu o Porto por pouco graças ao gol no último suspiro do jogo de Ricardo Horta, permitindo que Amorim levantasse seu primeiro título.

Resultados espetaculares que o ajudaram a fazer com que um grande clube do futebol português estivesse disposto a investir um valor tão alto na contratação, a fim de dar a volta por cima na temporada, pois está em quarto lugar com 39 pontos, 20 atrás do líder da competição, o Porto. De fato, a já ex-equipe do técnico está uma posição acima, em terceiro lugar, com 43 pontos.