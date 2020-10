VÍDEO: Rúben Dias explica escolha pelo Manchester City

O Manchester City receberá o Porto nessa quarta-feira pela primeira partida da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os Dragões enfrentarão um adversário que conhecido de longa data.

Formado no Benfica e recém saído do time de Lisboa, Rúben Dias fará sua terceira partida pelo clube inglês e, na véspera do duelo contra seus conterrâneos, falou sobre o jogo em entrevista coletiva.

Confira no vídeo acima o depoimento do português, que citou a Liga dos Campeões como um dos motivos para aceitar o convite vindo da Inglaterra.