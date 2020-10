VÍDEO: Rúben Dias define chegada ao City como "passo muito importante"

O português Rúben Dias encerrou oficialmente sua história no Benfica, que receberá 68 milhões de euros na operação acertada com o Manchester City. O jogador assinou um contrato de seis temporadas, que o mantém no clube inglês até a metade de 2026.

O zagueiro de 23 anos fez mais de 100 jogos em três temporadas pelo time de Lisboa, com quem conquistou o título da Liga em 2018/19 e atuou 19 vezes com a seleção portuguesa.

Confira no vídeo acima o trecho da entrevista de Rúben Dias em que ele fala sobre sua chegada ao Manchester City, oportunidade que ele define como "um passo muito importante" para sua carreira.