Rúben Dias: o português e seus números impressionantes

No verão passado, perante a necessidade urgente de reforçar uma defesa que foi o verdadeiro calcanhar de Aquiles da equipe, o Manchester City decidiu abrir a carteira e apostar alto na contratação milionária de Rúben Dias, que desembarcou no Etihad vindo do Benfica.

Apesar do seu bom papel em Portugal e da sua projeção mais do que evidente, o alto custo do português (68 milhões de euros) e a sua falta de experiência no campeonato inglês semeiam dúvidas sobre a sua figura. Mas o zagueiro calou as bocas de todas as críticas.

Desde a sua chegada à equipe de Pep Guardiola, Rúben Dias tem sido presença constante no esquema do treinador do Santpedor e já defendeu a camisa 'citizen' em 30 jogos oficiais se levarmos em consideração todas as competições. E ele vem conseguindo números escandalosos.

Nos 30 jogos em que teve minutos, a equipe inglesa sofreu apenas 12 gols. Ou seja, com o luso em campo, o Manchester City recebe apenas 0,4 golos por jogo.

Para comparar, na temporada passada, sem o ex-Benfica na equipe, o time chegou a 12 gols sofridos em apenas 16 jogos. Ou seja, demorou metade dos duelos para receber o mesmo número de gols com Rúben Dias na equipe.

E é que Rúben está apresentando um excelente desempenho e parece que o melhor ainda está por vir. Com um ELO 88 de acordo com o BeSoccerPro, o potencial do zagueiro é estimado em 91, pelo que pretende ser uma das grandes referências defensivas dos próximos dez anos.