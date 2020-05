Rüdiger, a arma do Chelsea para convencer Werner

Timo Werner voltou em grande forma após a paralisação e metade da Europa disputa o seu talento. O atacante já revelou o seu desejo de jogar na Premier League.

De acordo com o jornal 'Bild', o Chelsea tem muito interesse no alemão e utiliza o seu zagueiro Antonio Rüdiger para tentar convencer Werner.

O jogador 'blue' dividiu o vestiário com Werner na sua passagem pelo Stuttgart e os dois preservam uma boa relação. O veículo também aponta que Frank Lampard teria até prometido uma vaga no time titular ao atacante do RB Leipzig.

Werner tem 30 gols marcados e 12 assistências em 39 partidas nessa temporada. Desde a volta da Bundesliga, o atacante marcou três vezes, todas no mesmo jogo, o 5 a 0 contra o Mainz 05.