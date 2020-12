Rummenige deixa livre o caminho de Alaba: "O Bayern fez tudo o que pôde"

Qualquer clube que desejar assumir os serviços de David Alaba sem pagar uma transferência poderá falar com o jogador a partir de 1º de janeiro. O próprio CEO do Bayern de Munique confirmou isso em uma conversa com 'Doppelpass'. De passagem, ele deixou claro o quanto eles tentaram convencê-lo a renovar.

“O Bayern fez todo o possível para chegar a um acordo. Tivemos muitas conversas, mas queríamos uma resposta dele até o final de outubro. Não aconteceu e não sei se retomaremos as negociações. O que quero deixar claro é que nossa oferta refletiu o quanto sentimos por ele. Mas ele não aceitou", disse Rummenigge.

No momento, quatro times estão na lista de pretendentes do austríaco: Real Madrid, Barcelona, ​​PSG e Chelsea. São quatro gigantes do futebol europeu e inicialmente têm potencial econômico suficiente para atender às demandas salariais dos jogadores.

É verdade que estes devem ser bastante elevados, porque, afinal, Alaba é uma peça-chave do campeão da Champions League. Porém, o seu novo destino vai economizar cerca de 27,4 milhões de euros, que, como estima o ProFootballDB, é o seu valor de mercado atual.