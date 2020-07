Rummennigge descartou a chegada de Havertz e a saída de Lucas Hernández

O Bayern de Munique está imerso no planejamento do seu elenco. Karl-Heinz Rummenigge, presidente do clube bávaro, falou um pouco sobre os planos do clube.

Um deles é Kai Havertz, que esteve na mira do conjunto bávaro, finalmente, não aterrizará na Allianz Arena, de acordo com o mandatário.

"Uma transferência de Havertz não será possível para nós este ano por razões econômicas. Todo o futebol europeu está enfrentando grandes desafios econômicos que durarão enquanto não for possível jogar para os nossos torcedores", disse o presidente a 'Sport1'.

Outros dos nomes próprios foi Lucas Hernández. "Seria um erro do ponto de vista financeiro a sua negociação por 50 milhões de euros. Ele terá a oportunidade de mostrar a sua classe no próximo ano. Não pensamos em uma transferência", confirmou.

O presidente confirmou ainda a saída de Thiago Alcêntara: "Thiago Alcântara quer sair. Nós satisfizemos todos os seus pedidos financeiros, mas parece que ele quer outra experiência. Não queremos que ele parta livre de contrato. Posso dizer isso claramente", concluiu.