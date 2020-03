Rússia se oferece para sediar a Eurocopa

A crise do coronavírus parou tantas ligas que é provável que a Eurocopa tenha que se mover para que se disputem as rodadas perdidas. A competição foi preparada para ser disputada em várias capitais do continente, mas a Rússia se ofereceu para ser a nova sede.

Foi o que Alexei Sorokin afirmou para a mídia russa. Isso levaria o torneio a um dos países com menos casos de contágio. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, existem 63 confirmados. Oito já foram curados e não houve mortes.

Tudo isso apesar do fato de a Rússia fazer fronteira com a China, que é o foco do coronavírus. A mudança de local da Eurocupa poderia ser descartada porque, embora fosse jogada em um local mais seguro em termos de saúde, continuaria ocupando um período que pode ser necessário para a realização dos jogos suspensos nas ligas.

O torneio está programado para acontecer de 12 de junho a 12 de julho. Já foi cogitada publicamente a possibilidade remarcar a Eurocopa e aproveitar esses meses para jogar o restante de cada campeonato nacional.