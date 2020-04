Rússia se prepara para voltar ao futebol em junho ou julho

A Liga da Primeira Divisão Russa (RPL) espera poder retomar o campeonato de futebol entre meados de junho e meados de julho, mas tudo depende da situação do coronavírus no país, informou em seu site no domingo.

A União Russa de Futebol (UFR), seguindo as recomendações das autoridades e da UEFA, suspendeu o campeonato da liga em 17 de março, inicialmente até 10 de abril, mas foi forçada a estender a medida até 31 de maio.

A RPL disse neste domingo que o campeonato será retomado "assim que as autoridades removerem as restrições" na realização de eventos públicos, incluindo eventos esportivos.

"O conselho da RPL, juntamente com nossos colegas da UFR, participa de todas as chamadas telemáticas com a FIFA, a UEFA e outras organizações de futebol que trabalham na retomada do campeonato europeu. Com base em informações constantemente atualizadas, simulamos várias opções no calendário para a atual e a próxima temporada ", afirmou ele em seu site.

"Embora planejemos retomar o campeonato em qualquer uma das semanas de meados de junho a meados de julho, a data dependerá da disseminação do coronavírus e dos decretos das autoridades", explicou o RPL.

Uma das opções consideradas é retomar a Liga sem espectadores nas arquibancadas.

Por recomendação da UEFA, o campeonato na Rússia já foi descartado, embora a vantagem do Zenit sobre o segundo colocado, Krasnodar, seja notável, nove pontos, faltando oito dias.

A Rússia abordou 43.000 casos de coronavírus (42.853) no domingo, depois de registrar um aumento recorde de 6.060 positivos nas últimas 24 horas, de acordo com os últimos números divulgados durante o dia.

No total, no país, 361 pessoas morreram do COVID-19.