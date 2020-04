Rüstü agradece o Barça pelo seu apoio: "Não esquecerei o que fizeram por mim enquanto eu morria"

Rüstü Reçber esteve bem perto de entrar para as dolorosas estatísticas de mortes provocadas pelo coronavírus. O ex-goleiro foi contaminado e esteve em estado grave na Turquia, mas conseguiu se recuperar.

Em uma conversa com o diário 'AS', o ex-Barcelona agradeceu ao clube por todo o apoio dado durante esse momento difícil.

''O Barcelona me deu um grande apoio durante e depois da doença. Carlos Naval e Chemi Teres me transmitiram as mensagens do presidente e do clube", começou.

"Em momentos como estes, os pequenos detalhes não podem ser esquecidos. Não esquecerei tudo o que o Barça fez por mim enquanto morria de Covid-19. Me deu a vida", reconheceu o ex-goleiro.

"Quero deixar o meu agradecimento infinito a todos, especialmente ao senhor Bartomeu", concluiu.