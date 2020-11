Sá Pinto confia em melhora do Vasco na classificação do Brasileirão

O Vasco entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao perder para o Palmeiras no último final de semana. Apesar de não conseguir uma vitória no campeonato desde que assumiu o comando do clube, Sá de Pinto acredita que a equipe vai melhorar.

"Não é em duas semanas e meia, três, que vamos construir equipe. Com trabalho, a equipe vai chegar lá. Já não sofremos tantas oportunidades quanto antes, já não sofremos tantos gols quanto sofríamos. Vamos continuar trabalhando nisso", disse Sá de Pinto.

Confira o que disse o treinador do Vasco da Gama no vídeo acima!