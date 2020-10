Ricardo Sá Pinto é o novo treinador do Vasco da Gama. O protuguês, que foi apresentado nessa sexta-feira, assume o comando da equipe após a demissão de Ramon Menezes. Na entrevista coletiva de apresentação, o Sá Pinto falou sobre o seu primeiro contato com o elenco.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o português, onde ele diz que irá assistir jogo do Vasco com Inter​.