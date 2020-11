Sá Pinto fala sobre desfalques do Vasco para a Sul-Americana

O Vasco ficou no 1 a 1 com o Goiás , em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Com isso, o time carioca agora é o 16º na tabela e soma 19 pontos.

Após a partida, o treinador Ricardo Sá Pinto concedeu entrevista coletiva e falou sobre o duelo contra o Caracas, pela Sul-Americana, na quarta-feira.

"Benítez vem de lesão e ainda não está 100%, temos que integrá-lo de forma progressiva em competição. Ele já teve alguns minutos hoje, não sei se estará 100% para quarta-feira. Iniciando ou entrando no decorrer do jogo, vai poder ajudar em alguma parte pelo menos. Para 90 minutos, penso que ainda não está preparado. No entanto, é bom tê-lo de volta e já ter uma solução", iniciou o português.

Os resultados negativos vinham castigando o time. "Nosso maior adversário é recuperar bem o time para essa final que vamos ter quarta. Essa equipe tem sofrido um desgaste muito grande em termos psicológicos, vinha de dois empates e sete derrotas. Não é fácil conviver com derrotas num clube com a grandeza do Vasco. Eles têm sofrido muito, viveram muito esse momento. Agora estamos a começar a ver a luz, a ver o sol, a levantarmos. Mas com essa sequência de jogos a cada três dias não é fácil, com viagens. Isso às vezes não é fácil entender tudo o que traz um novo treinador que chegou há duas semanas", acrescentou Ricardo Sá Pinto.

"Vamos perceber quem são os melhores para quarta-feira, fundamentalmente vamos tentar recuperá-los fisicamente, porque animicamente os vejo fortes e preparados para passar à fase seguinte. Vai ser um jogo muito complicado, eles têm bom jogadores e em casa são diferentes. Vamos ter que nos preparar muito bem porque vai ser um jogo de grande exigência em termos físicos e mentais", concluiu o técnico do Vasco.