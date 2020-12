Germán Cano marcou nos acréscimos o gol do empate do Vasco no clássico contra o Fluminense e segue na disputa entre os artilheiros do Campeonato Brasileiro 2020.

Veja no vídeo acima um trecho da entrevista do técnico Cruzmaltino. O time de Sá Pinto agora soma 25 pontos, ocupa a 17ª posição e se prepara para receber o Santos no domingo que vem.