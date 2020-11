VÍDEO: Sá Pinto pede união aos vascaínos, porque "vai ser duro até o final"

São Paulo e Vasco da Gama, posicionados nos extremos da tabela, fizeram um bom jogo nesse domingo, mas o resultado não agradou nenhum dos dois lados.

Com o resultado, o Cruzmaltino chegou aos 24 pontos e deixou temporariamente a zona do rebaixamento. Na próxima rodada, a equipe carioca recebe o Ceará (14º) em São Januário. Antes, na quinta-feira, tem jogo na casa do Defensa y Justicia pela Sul-Americana.

Confira no vídeo acima as palavras do técnico português Ricardo Sá Pinto, que concedeu entrevista após o empate e pediu união a todos vascaínos.