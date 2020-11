O clube carioca ficou no 1 a 1 com o Exmeraldino, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Com isso, o Vasco agora é o 16º na tabela e soma 19 pontos.

Após a partida, o treinador Ricardo Sá Pinto avaliou o resultado em entrevista coletiva. Confira no vídeo acima o trecho em que ele diz que o empate com o Goiás serve de alerta para enfrentar o Caracas, pela Sul-Americana, na quarta-feira.