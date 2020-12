No último dia 13/12, o Vasco recebeu o Fluminense e conseguiu empatar o jogo nos minutos finais com Germán Cano após o Fluminense ter aberto o placar aos 10 minutos com Wellington da Silva.

No vídeo acima, você confere uma coletiva com o técnico do Vasco, onde ele gostou do que viu, mas esperava a vitória.