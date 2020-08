Griezmann projeta duelo com o Bayern: "Temos tudo para avançar"

Griezmann deverá ser titular do Barcelona nesta sexta-feira para disputar com o Bayern de Munique uma vaga nas semifinais da Champions League - confira as prováveis escalações.

Às vésperas do confronto, o francês comentou sobre a expectativa para a partida e avaliou o adversário em entrevista concedida à 'Barça TV'.

"É uma equipe muito potente, física. Estão acostumados a ter a bola. É possível que quem tenha mais a bola seja o vencedor. Se trabalharmos juntos e tivermos a bola o máximo tempo possível, poderemos ganhar. O perigo vem de qualquer lado, por dentro, por fora, pela frente. Será complicado, mas temos tudo para avançar até as semifinais", disse o atacante.

Confira no vídeo mais da entrevista de Antoine Griezmann. Quem se classificar no duelo desta sexta-feira enfrentará o vencedor da partida entre Manchester City e Lyon, marcada para o sábado.