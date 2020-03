"Sabiamos que isso afataria o bolso", diz Douglas Costa

Douglas Costa é um dos jogadores que viajou até o Brasil para passar a quarentena e não voltará até que a Itália volte ao normal.

O jogador concedeu uma entrevista ao jornalista Alê Oliveira, do Esporte Interativo, e falou sobre as medidas adotadas pela equipe italiana para conter a crise financeira.

"A questão do salário é complicada, porque quando você tira dinheiro dos jogadores, eles reclamam. Conversamos uns com os outros e sabiamos que a qualquer momento a pandemia poderia piorar e que isso iria afetar os nossos bolsos também", disse.

"Somos conscientes disso e estamos juntos com as outras equipes. O clube não tem culpa do vírus. Ninguém tem uma bola de cristal para saber que isso iria acontecer e que todos os esportes teriam de parar, não apenas o futebol", concluiu.

Na atual temporada, Douglas Costa disputou 18 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências em 679 minutos em campo.