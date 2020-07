"Sabíamos que venceríamos sem Cristiano", diz Modric

O Real Madrid venceu o Campeonato Espanhol com muita autoridade. A equipe de Zidane atropelou todos os rivais na volta da competição e deixou o Barcelona com o segundo lugar.

Luka Modric, um dos pesos-pesados do elenco madridista falou sobre o título, e deixou claro que, mesmo com a saída de Cristiano Ronaldo, o elenco é campeão.

"Não vale a pena discutir a importância que Cristiano Ronaldo teve no Real Madrid, mas não é por ele não estar que não podemos ter as mesmas ambições. Estávamos convencidos que continuaríamos vencendo sem ele aqui, porque seja qual for a força do jogador, a equipe está sempre acima de tudo", disse o croata ao "Sportske Novosti".

Modric também falou sobre o artilheiro da equipe, Benzeman: "Agora todo mundo percebeu o que nós, jogadores, sabemos há muito tempo. Benzema é um grande atacante e é um prazer jogar com ele. Fico feliz que tenha experimentado uma exaltação generalizada por sua grande fase."

Por fim, o croata que já não tem um papel de protagonista no time titular de Zidane, rasgou elogios ao treinador francês.

"Zidane confirmou seu status não apenas o futebol, que é fantástico. Zidane, mais uma vez, provou ser uma pessoa superior. Ele criou uma excelente atmosfera dentro e ao redor do grupo. Ele é um dos melhores treinadores da história do Madrid e tem uma concorrência terrível. Na minha opinião, hoje ele é um dos melhores treinadores do mundo", concluiu.