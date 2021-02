Sadio Mané joga a toalha na Premier League: "Foco do Liverpool é a Liga dos Campeões"

A distância entre Manchester City e Liverpool na Premier League é imensa. São 19 pontos separando os Citizens, líder, e os Reds, sexto colocado, na tabela do Campeonato Inglês. O atual cenário, completamente diferente da temporada passada, já faz o elenco abrir mão da disputa pelo título.

Após o treinador Jürgen Klopp admitir que não conquistaria o bicampeonato consecutivo, Sadio Mané, um dos principais jogadores do time nas últimas temporadas, é mais um a jogar a toalha na briga pela taça da Premier League.

"No início da temporada, nossas metas eram a Champions League, a Premier League e as copas. Agora, eu posso dizer que está terminado na Premier League, porque a diferença é muito grande. Na nossa cabeça, nós sempre dizemos para não desistirmos, e nós não vamos", admitiu o senegalês em entrevista à 'ESPN Brasil'.

O retrospecto recente do Liverpool não é nada animador. São quatro derrotas consecutivas em Anfield, incluindo um 2 a 0 para o rival local Everton e uma goleada por 4 a 1 contra o Manchester City. Somando todas as competições, os Reds venceram apenas uma partida das últimas cinco. A vitória foi no duelo contra o RB Leipzig pela Liga dos Campeões.

Agora a meta da equipe de Anfield é se garantir na próxima edição do torneio europeu. Os quatro primeiros colocados da Premier League ganham vaga para a competição. Passadas 25 rodadas, o Liverpool está com 40 pontos, cinco atrás do West Ham, atual quarto colocado. Mas Mané também quer títulos nesta temporada.

"Estar no top 4, agora, é a principal meta. E a Champions League. Nós sabemos que não será fácil, porque nós teremos que bater os melhores times da Europa. Mas nós estamos aqui para vencer os melhores times do mundo, se for possível. Então, vamos tentar ganhar a Champions League", completou Mané.

O próximo desafio do Liverpool é o Sheffield United no domingo, 28, fora de casa, pela Premier League. Na Liga dos Campeões, o jogo de volta contra o RB Leipzig é apenas no dia 10 de março.