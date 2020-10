Sadio Mané testa positivo para Covid-19

Sadio Mané é o mais recente astro do esporte a ser infectado com o coronavírus. A confirmação partiu do Liverpool em comunicado divulgado na noite desta sexta-feira, 2 de outubro.

É mais um atleta contagiado no grupo do atual campeão europeu, que recentemente teve o positivo de Thiago Alcântara. O resultado do senegalês saiu na última leva de testes feitos pelo clube.

O Liverpool afirma que o atacante já se encontra em isolamento para cumprir o protocolo de saúde e voltar a campo o quanto antes. Além disso, o comunicado deixa claro que o jogador está bem, apenas com alguns sintomas leves da doença.