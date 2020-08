Sai Abidal, entra Ramón Planes na diretoria de futebol do Barça

Ramón Planes foi anunciado como o novo diretor de futebol do Barcelona. O clube utilizou as redes sociais para oficializar a contratação para o posto que ficou vazio após a demissão de Éric Abidal.

Cabe destacar que Planes já fazia parte da diretoria de futebol e agora assume o posto de comando. O novo diretor será o responsável pela reformulação da equipe após o vexame em Lisboa contra o Bayern de Munique.

No seu curriculo, passagens por cargos diretivos no L'Hospitalet, Racing de Santander, Alavés, Lleida, Espanyol, Elche, Rayo Vallecano e Getafe, além do Tottenham.

Desde 2018 no clube, Plane terá muito trabalho já nessa janela de mercado, onde terá que gerir todas as saídas e chegadas, promovendo as mudanças esperadas no clube.