"Saída de Cristiano teve um impacto quase nulo", diz presidente de LaLiga

O Campeonato Espanhol perdeu Cristiano Ronaldo, e sobreviveu. Mas para Tebas, a ausência do luso não foi sentida, diferentemente do que aconteceria caso Messi saísse.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, em declarações ao 'El Món' de 'RAC1', falou sobre o impacto que a saída do argentino teria para a competição.

"Ainda que possam ficar ofendidos em Madrid, a saída do Cristiano teve um impacto quase nulo, pois há vários anos que trabalhamos para que a marca esteja acima dos jogadores", começou o presidente.

"Mas o caso de Messi é distinto, é o melhor jogador da história do futebol. Tivemos a sorte de contar com ele no nosso campeonato, e penso que uma saída seria notada", concluiu.