Com saída de patrocinador, Flamengo busca novos parceiros

A pandemia do coronavírus tem causado estragos financeiros em todas as áreas da sociedade e no futebol não é diferente. Mesmo sendo um dos clubes mais saudáveis financeiramente no Brasil, o Flamengo vem sentindo os impactos da covid-19. O Rubro-Negro perdeu, assim como Vasco, Fluminense e Botafogo, o patrocínio da Azeite Royal e agora deve ficar sem o banco BS2.

O parceiro já comunicou ao Flamengo o desejo de rescindindo o contrato de patrocínio master que tinha validade até o final deste ano. Num primeiro momento, o BS2 não ficou satisfeito com as trativas do clube com a Amazon e desistiu até de ocupar outros espaços na camisa como as mangas. Agora, negociam a multa que gira em torno de 2 milhões de reais.

A possível saída do patrocinador master é uma das justificativas para a pressa do Flamengo na retomada dos treinos e jogos. O clube procura novos parceiros, mas vê o cenário da pandemia atrapalhando as negociações. Ainda sem acordo assinado com a Amazon, a diretoria abriu outras frentes e conversa com potenciais parceiros como o Banco BRB, que aportava no basquete do clube, uma operadora de saúde e uma empresa de pagamento de cartões.

As metas são consideradas ousadas para o cenário de crise. No master, o Flamengo quer entre 35 a 40 milhões de reais e na manga, entre 15 a 20, no entanto, a diretoria acredita que pela força que conquistou em 2019 e com os jogadores que tem no elenco, conseguirá os contratos entre esses valores.