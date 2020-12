Saiu o relatório médico: Hazard tem lesão no reto anterior da coxa

Eden Hazard estará desfalcado nas próximas semanas depois que os exames revelaram uma lesão na coxa direita.

O belga sofreu a lesão quando chutou a gol contra o Alavés, num confronto em que o Real Madrid foi derrotado e o meia teve de ser substituído ainda na primeira metade.

O Real Madrid não especificou um tempo de baixa, mas, dependendo da gravidade da lesão, Hazard pode ficar de molho entre algumas semanas e pouco mais de um mês.

No momento, o conjunto merengue se limitou a confirmar que Eden Hazard está com evolução pendente.

O jogador não tem conseguido encontrar regularidade no Real Madrid desde a sua chegada vindo do Chelsea. Vários especialistas apontam o estresse com que o jogador compete por pressão como fator chave para tantas lesões.

Antes, o belga quase não tinha problemas físicos em sua carreira, mas esses problemas foram reproduzidos desde sua contratação pela equipe merengue na temporada passada.