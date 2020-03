Salah, completa 100 jogos, marca e supera Luis Suárez

Não há muito o que falar sobre Salah. Ele é uma das peças chave do atual campeão da Europa. Do líder de todo o continente. Embora o time não esteja funcionando tão bem como de costume nas últimas semanas, sseu atacante mais decisivo continua dando o que falar: cem jogos e à frente de Luis Suárez.

O egípcio completou neste domingo, contra o Bournemouth, seu jogo número 100 com o Liverpool. Como sempre, apareceu quando a equipe mais precisava. Marcou um gol crucial para sair com os três pontos e, de quebra, deixou o atacante do Barcelona para trás.

O uruguaio, em suas quatro temporadas na Inglaterra, somou um total de 69 gols. Esse foi seu cartão de visitas ao mundo: esse era Luis Suárez, um atacante vorar disposto a se apresentar para o mundo. Por isso, ele acabou assinando com os catalães, mas Salah conseguiu bater sua marca.

O egípcio alcançou 70 gols, na vitória contra o Bournemouth, um a mais que o 'culé'. A média é de 0,7 gols por jogo, um número bastante bom para o líder da Premier League. Mas e se ele exportasse seu talento para a Espanha para ficar cara a cara com Suarez? O Madrid é um dos interessados...