VÍDEO: Salah se torna uma estrela mundial no Liverpool

Mohamed Salah Ghaly, mais conhecido como Salah, tem 28 anos e atualmente atua no ataque do Liverpool, ao lado de Firmino e Mané. Formando assim o temido Tridente de Klopp.

O egípcio começou sua carreira profissional no Al-Mokawloon Al-Arab e passou por equipes como Basel, CHelsea, Fiorentina e Roma até, por fim, chegar no Liverpool na temporada 2017/18.

De lá para cá, o egípcio é indiscutivelmente um dos principais nomes da equipe e, no vídeo acima, você confere um pouco da trajetória de sucesso do craque no time 'red', com o qual já conquistou títulos inesquecíveis.