Salah dá combustível de presente a todos em um posto de gasolina!

Esbarrar com um jogador de futebol da estatura de Mohamed Salah alegraria o dia de qualquer fã do esporte. Mas se, além de tudo, é uma sorte econômica, literalmente.

O bonito gesto que o jogador do Liverpool teve com os presentes em um posto de gasolina se tornaram virais nas redes sociais. E é que o egípcio pagou o combustível a todos os que estavam por ali no momento.

Esse evento ocorreu no posto de serviço de Sainsbury, Old Swan, ao qual Salah apareceu com roupas de treinamento do Liverpool. Mais fácil impossível para reconhecer o craque.

O fato curioso se espalhou como fogo nas redes sociais. A postagem original da conta que a compartilhou no Twitter excedeu 30.000 curtidas e 3.000 retweets.